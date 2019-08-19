В Азербайджане единая школьная форма будет введена с 2020-2021 учебного года

В новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана не будет изменений, связанных со школьной формой. Внедрение единой школьной формы планируется осуществить с 2020-2021 учебного года.

Об этом сказала сотрудник сектора по связям с общественностью отдела информации министерства образования Биллура Гаджизаде.

Она подчеркнула, что в связи с данным вопросом в министерстве образования создана Рабочая группа.

«В связи с этим было сделано обращение в Бакинский швейный дом, в настоящее время ведутся соответствующие работы, дизайнеры готовят предварительный вариант формы. Проект дизайна единой школьной формы будет представлен общественности, будут учтены отзывы родителей, учителей и самих учащихся», — отметила Б.Гаджизаде.

| 2019-08-19T15:30:28+00:00 19 августа 2019, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss