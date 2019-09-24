В Азербайджане дан старт новому проекту по развитию приключенческого туризма

Общественное объединение «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева приступило к реализации нового проекта с целью повышения интереса к скалолазанию и экстремальным видам спорта, развития приключенческого туризма в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ООРР.

В рамках проекта «Пядь за пядью по стране» («Vətənimdə qarış-qarış»), осуществляемого при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, в целях инструктажа интересующихся приключенческим туризмом, определения новых маршрутов в благоприятных для этого вида туризма регионах, обеспечения безопасного передвижения туристов, на этих территориях планируется установить указательные знаки и информационные щиты.

В рамках проекта, начавшегося в Исмаиллинском районе, по маршруту памятников «Buzxana» и «Qırxotaq əfsanəsi», относящихся к XVII-XVIII векам, и расположенным на горе Фитдаг на территории села Сулут, установлены указательные знаки и информационные щиты. В ходе проекта также был организован поход к этим памятникам более 30 представителей молодежи, интересующихся приключенческим туризмом.

Перед походом и на протяжении всего маршрута профессиональные скалолазы предоставили участникам информацию о горных видах спорта, правилах использования снаряжения, оказании первой медицинской помощи, психологической подготовке в экстремальных ситуациях.

Проект планируется провести и в других регионах Азербайджана.

В настоящее время изучаются новые маршруты в благоприятных для приключенческого туризма регионах.