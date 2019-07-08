В Азербайджане будут строже контролировать содержание трансжиров в пищевом производстве

Агентство пищевой безопасности Азербайджана разрабатывает нормативно-правовой акт в целях контроля по использованию трансжиров в пищевом производстве. Как передает Trend, об этом сказал журналистам глава Агентства Гошгар Тахмазли в понедельник. Глава Агентства отметил, что в настоящее время выявлены случаи, когда производится продукция с высоким содержанием трансжиров, превышающим допустимую норму.

«Использование в производственном процессе трансжиров допустимо, в соответствии с установленной нормой. При изготовлении любого вида продукции, норма содержания трансжиров не должна превышать двух процентов. Это правило распространяется как на продукцию, предусмотренную для экспорта, так и для реализации внутри страны», — сказал Тахмазли, отвечая на вопрос Trend.

Глава Агентства сообщил, что в результате проведенных рейдов за последнее время было выявлено шесть объектов бизнеса, функционирующих в южных регионах Азербайджана, которые превысили процентное содержание трансжиров при производстве своей продукции. Мониторинг показал, что наибольшее содержание трансжиров оказалось в продукции, продаваемой под маркой «Нехре ягы» (домашнее сливочное масло)», — сказал Тахмазли.

Глава Агентства отметил, что такого рода случаи будут пресекаться, а агентство усилит превентивные меры в этом направлении. «Мониторинги не носят какой-то сезонный характер, они проводятся агентством в целях обеспечения безопасности населения и распространяются на все виды продовольственной продукции», — сказал Тахмазли. Отметим, что Агентство пищевой безопасности функционирует с 2018 года.