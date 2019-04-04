В Азербайджане будут списаны налоговые долги порядка 140 госпредприятий

В Азербайджане будет списана задолженность по имущественному и земельному налогам 140 государственных предприятий.

Как сообщил глава пресс-службы Государственного комитета по вопросам имущества Азербайджана Гулу Халилов, сумма налоговой задолженности, которую планируется списать, составляет порядка 10 млн манатов.

Отмечается, что этот шаг будет предпринят в связи с исполнением указа президента Азербайджана Ильхама Алиева о выполнении закона «О регулировании задолженности подлежащих приватизации государственных предприятий по имущественному и земельному налогам, имеющейся по состоянию на 1 марта 2019 года».

В соответствии с указом, если предприниматель выплатит 30% накопившейся к 1 марта задолженности в течение года с момента приватизации предприятия, 50% — в течение 2 лет, 70% — в течение 3 лет, то оставшаяся часть долга списывается.

Кроме того, будет списана накопившаяся к моменту вступления закона в силу задолженность по земельному и имущественному налогам государственных предприятий, приватизация которых завершится после вступления закона в силу.

Г.Халилов отметил, что число предприятий, которые будут вовлечены в данный процесс, может измениться, как в сторону увеличения, так и уменьшения.(Report )