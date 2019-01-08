В Азербайджане будут созданы детские автогородки и автоплощадки

В Азербайджане будут созданы детские автогородки и автоплощадки.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в «Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы».

В документе подчеркивается, что в целях обеспечения безопасности детей как участников дорожного движения будет усовершенствовано регулирующее дорожное движение законодательство.

Также в 2019-2020 годах будет подготовлен порядок создания и размещения автогородков, автоплощадок и других учебно-развлекательных объектов для изучения детьми правил дорожного движения и их ознакомления с дорожными знаками, такие объекты будут созданы в различных районах страны.

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