В Азербайджане будут производить автобусы

В этом году будет заложен фундамент завода по производству автобусов на территории Гаджигабульского промышленного квартала, а его строительство завершится к концу следующего года.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал председатель правления ОАО «Азермаш» Эмин Ахундов.

«На начальном этапе на заводе планируется выпускать 500 автобусов. Предприятие будет функционировать на площади около 5 га и обеспечит занятость 100 человек. Стоимость проекта составляет 11 млн манатов. Кроме того, запчасти для автомобилей будут производиться в Нефтчалинском промышленном квартале. Стоимость проекта составляет 7 млн манатов, будет трудоустроено примерно 70 человек. Доля «Азермаш» в автобусном заводе составит 25%, в проекте по производству запчастей — 50%», — сказал он.

По словам Ахундова, производимые в Азербайджане автобусы будут работать как на сжиженном газе, так и на дизтопливе: «Сейчас ведутся переговоры с соответствующими структурами об их использовании внутри страны. Стоимость автобусов будет ниже, поскольку будут производиться в стране. В основном они предусмотрены на экспорт в соседние страны», — сказал он.