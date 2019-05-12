В Азербайджане будут крупно штрафовать за надпись «Продается» на автомобиле

Закон строго регулирует нанесение материалов рекламного характера на автомобили, нарушителей ждут штрафы.

Об этом сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

По его словам, для нанесения рекламы на автомобиль нужно получить специальный сертификат.

«Даже надпись «Продается» на стекле вашей машины — тоже реклама. В то же время, рекламой не считается нанесение на автомобиль логотипа или названия компании, которой он принадлежит», — добавил Алиев.

По его словам, за нарушение правил размещения рекламы на транспортном средстве физических лиц штрафуют на сумму до 50 манатов, должностных лиц ждет штраф в размере 150-200 манатов, а юридических — от 500 до 2000 манатов.

Отметим, что реклама на транспортном средстве может быть размещена на основании договора между рекламным агентом и собственником этого транспортного средства.

Разрешение на ее размещение выдается МВД.