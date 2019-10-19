В Азербайджане будет запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним

18 октября в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с участием заместителей председателя агентства Руфата Рустамзаде и Баларагима Гулиева было проведено расширенное совещание с предпринимателями, занимающимися производством и импортом энергетических напитков.

Как сообщили АПА в АПБА, на совещании, посвященном соблюдению «Временных санитарных норм и правил, связанных с энергетическими напитками», которые вступят в силу в нашей стране с 1 января 2020 года, было отмечено, что этот документ был разработан АПБА и представлен в Министерство юстиции, зарегистрирован в Государственном реестре юридических актов.

Было отмечено, что при разработке документа были использованы опыт ведущих международных организаций и стран мира и результаты научных исследований Европейского Союза.

Было подчеркнуто, что предпринимательские субъекты, занимающиеся производством энергетических напитков в стране и их импортом, должны организовать свою деятельность в соответствии с вышеуказанными правилами с 1 января 2020 года.

Наряду с этим было отмечено, что согласно указанному документу, запрещается продажа энергетических напитков лицам младше 18 лет. Таким образом, запрещена продажа энергетиков рядом со школами и детсадами.

Во встрече участвовали около 30 предпринимательских субъектов, занимающихся производством и импортом энергетических напитков брендов «Bizon», «Jaguar», «Go», «Strong», «Burn», «Monster», «Hazzard», «Full», «Atom», «Jara», «Berg Skyline», «Berg Extreme», «King Legend», «Bomba», «Redbull», «Hell», «28 Black», «Carabao original», «Boost», «Dragon», «İnfinity» и «Carabao».

Отметим, что новые нормы и правила опубликованы и на официальном сайте АПБА (http://afsa.gov.az/az/legislation/acts).