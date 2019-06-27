В Азербайджане будет создана «полиция» для туристов

В Азербайджане, для приема жалоб, рассмотрения и решения проблем туристов, будет создана профильная «полиция».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По его словам, «полиция» будет оказывать услуги туристам. Туристы, находящиеся в стране, в случае возникновения проблем смогут воспользоваться этой услугой», — сказал он.

Гасымов добавил, что для управления из единого центра всеми услугами госструктур, предназначенными для туристов, планируется создание «горячей линии»: «Турист сможет найти ответы на вопросы и решить проблемы, обратившись на «горячую линию». Таким образом, туристы будут иметь связь с государством, а проблемы решаться быстрее»

| 2019-06-27T16:30:08+00:00 27 июня 2019, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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