В Азербайджане будет построено новое здание цирка

«В Азербайджане будет построено новое здание цирка».

Как сообщает Report, об этом в программе «QəbuldASAN» на радиостанции «ASAN Radio» сказал министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, нынешнее здание цирка расположено на достаточно ограниченной территории: «Пришло время задуматься над строительством нового здания цирка в Азербайджане. Мы подготавливаем соответствующие проекты. Будет построено новое здание, а прежнее здание цирка будет действовать как развлекательный центр, центр отдыха и шоу. Это будет новшеством».