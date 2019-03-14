В Азербайджане будет построено новое здание цирка

«В Азербайджане будет построено новое здание цирка».

Как сообщает Report, об этом в программе «QəbuldASAN» на радиостанции «ASAN Radio» сказал министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, нынешнее здание цирка расположено на достаточно ограниченной территории: «Пришло время задуматься над строительством нового здания цирка в Азербайджане. Мы подготавливаем соответствующие проекты. Будет построено новое здание, а прежнее здание цирка будет действовать как развлекательный центр, центр отдыха и шоу. Это будет новшеством».

| 2019-03-14T21:35:22+00:00 15 марта 2019, 04:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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