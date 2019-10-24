В Азербайджане будет построена новая электростанция мощностью 200 мегаватт

За последние 5 лет были предприняты значительные усилия для увеличения количества объектов возобновляемой энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана Самир Ахундов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

«К сожалению, пока что наши успехи в этом деле не так велик, требуется приложить дополнительные усилия «, — заявил председатель.

Он также отметил, что девятого мая текущего года глава государства подписал распоряжение об ускорении реформ в энергетическом секторе.

«Следует использовать современную модель рынка электроэнергии», — сказал Ахундов.

Также он подчеркнул, что существует серьезная политическая приверженность развитию возобновляемых источников энергии.

«В связи с возобновляемой энергией будет построена станция мощностью 200 мегаватт», — подытожил Ахундов.

Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».