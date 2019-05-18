В Азербайджане больше разводов среди лиц, состоявших в браке свыше 10 лет

Отделы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) Азербайджана за три месяца 2019 года зарегистрировали 13 191 браков и 3972 разводов, сообщает в субботу Trend.

На каждые 1000 человек населения число заключенных браков составило 5,4, разводов – 1,6.

В целом, среди разведенных относительно мало пар, находящихся в браке менее девяти лет.

Зато больше разводов среди тех, кто жил совместной жизнью 10 и более лет. Этот показатель на втором месте после тех лиц, которые до пяти лет сохраняли семейный союз.

| 2019-05-18T10:59:47+00:00 18 мая 2019, 11:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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