В Азербайджане более 70 тысяч человек охвачены адресной государственной социальной помощью

Адресная государственная социальная помощь охватывает более 70 тысяч малообеспеченных семей, или около 300 тысяч человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

Согласно заявлению, среднемесячная сумма на одну семью составляет около 240 манатов, что на 37,5 процента больше чем в 2018 году, когда на одну семью в месяц в среднем приходилось 174,6 маната.

Также получающим помощь малоимущим семьям дополнительно предоставляется ежемесячное пособие на ребенка возрастом до года в размере 55 манатов.