В Азербайджане более 70 тысяч человек охвачены адресной государственной социальной помощью

Адресная государственная социальная помощь охватывает более 70 тысяч малообеспеченных семей, или около 300 тысяч человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

Согласно заявлению, среднемесячная сумма на одну семью составляет около 240 манатов, что на 37,5 процента больше чем в 2018 году, когда на одну семью в месяц в среднем приходилось 174,6 маната.

Также получающим помощь малоимущим семьям дополнительно предоставляется ежемесячное пособие на ребенка возрастом до года в размере 55 манатов.

| 2019-10-05T14:25:47+00:00 5 октября 2019, 16:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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