В Азербайджана была обезврежена террористическая группировка

СГБ Азербайджана обезвредила террористическую группировку, которая прошла подготовку в Афганистане, Пакистане и Сирии.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью службы.

Как сообщается, продолжаются комплексные меры Службы государственной безопасности (СГБ) по борьбе с привлечением под воздействием радикальных религиозных идей граждан Азербайджанской Республики к террористическим организациям и вооруженным конфликтам, осуществляемым этими организациями за пределами страны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и привлечены к уголовной ответственности Бахрам Гюльалиев, Тельман Сулейманов, Эльчин Гасымов и Раси Аббасов, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Служба государственной безопасности еще раз предупреждает о том, что лица, привлекающие граждан Азербайджанской Республики к какой-либо форме к незаконным вооруженным формированиям, будут выявлены и привлечены к ответственности, призывает граждан, попавших под радикальное религиозное идеологическое влияние, не присоединятся к таким незаконным вооруженным формированиям.

| 2019-10-11T16:00:08+00:00 11 октября 2019, 18:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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