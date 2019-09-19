В Азербайджан прибыл Председатель парламента Китая

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в аэропорту встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров и другие официальные лица.

| 2019-09-19T16:23:35+00:00 19 сентября 2019, 16:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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