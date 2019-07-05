В Австрии запретят курить в барах и ресторанах

С ноября курение (в том числе электронных сигарет и кальянов) в австрийских ресторанах и барах будет запрещено — как в закрытых залах, так и на уличных террасах.

Австрия – одна из немногих европейских стран, где до сих пор сохранялись курящие залы в кафе. Более того, если площадь заведения была меньше 50 квадратных метров, хозяин мог разрешить посетителям курить на всей его территории.(РИА Новости)