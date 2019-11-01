В Австрии запретили курить в барах и ресторанах

Абсолютный запрет на курение в барах и ресторанах Австрии вступил в силу в пятницу, в День всех святых, сообщает РИА Новости.

Парламент республики одобрил соответствующий запрет в июле этого года. Против выступила лишь Австрийская партия свободы, которая ранее, будучи в правительстве страны, смогла воспрепятствовать попытке запретить курение в гастрономических заведениях.

Как уточнили в министерстве труда, социальных дел и защиты прав потребителей Австрии, запрет на курение распространяется на все помещения, где готовят, обрабатывают, раздают и принимают блюда и напитки, в том числе, где гости могут располагаться стоя.

Запрет распространяется и на электронные сигареты, а также растительные курительные продукты (например, кальян) независимо от содержания в них никотина или табака.

Курить по-прежнему разрешается на открытых площадках, вроде двориков и открытых террас при заведении.