В Австрии открыта первая АЗС под брендом SOCAR

Первая автозаправочная станция под брендом SOCAR открыта в австрийском городе Грац.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации SOCAR Energy Holdings – дочерней компании SOCAR в Швейцарии.

Отмечено, что АЗС А1 на Грац-Эггенберг теперь действует под брендом SOCAR.

Глава SOCAR Energy Holdings Эдгар Бахманн сообщил, что открытие первой заправочной станции в Австрии является новым этапом для SOCAR: «SOCAR стала одной из ведущих энергетических компаний Швейцарии с момента выхода на рынок этой страны в 2012 году. Мы хотим использовать этот опыт в Австрии».

По его словам, в конце июля еще одна АЗС начнет действовать под брендом SOCAR.

В 2017 году SOCAR Energy Holdings приобрела АЗС компании А1 и фирму Pronto Oil, занятую в сфере торговли нефтяными маслами.

Отмечено, что в течение нескольких лет логотип А1 будет постепенно заменяться на бренд SOCAR. Азербайджанская компания имеет 82 АЗС в Австрии.

| 2019-07-23T21:03:39+00:00 23 июля 2019, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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