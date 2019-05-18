В Австрии около пяти тысяч человек вышли на демонстрацию у ведомства Курца

Около пяти тысяч человек собрались у ведомства федерального канцлера в Вене в ожидании заявления канцлера Себастьяна Курца после скандала с видеозаписью, повлекшего отставку вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщили в субботу в городской полиции.
«В спонтанной демонстрации на Балльхаусплатц в настоящий момент принимают участие 4-5 тысяч человек. Демонстрация проходит мирно, случаев, требующих участя полиции, не было. 150 полицейских из Вены, Нижней и Верхней Австрии обеспечивают безопасность на месте», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, чтобы получить помощь на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые Макарова могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе. Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит эту видеозапись, пишет ria.ru.
Штрахе в ходе пресс-конференции заявил, что беседа была с предполагаемой гражданкой Латвии.
Газета Welt в свою очередь заявила, что разговор, обрывки которого попали в распоряжение СМИ, длился якобы целых шесть часов, при этом так называемая «россиянка» оказалась всего лишь «приманкой», подчеркивает издание, добавляя, что, по всей видимости, запечатленная на видео встреча была «ловушкой». Того же мнения придерживается и сам Spiegel, который уточняет, что вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», была оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом остается неясным, кто и с какой целью устраивал «ловушку» для будущего вице-канцлера.