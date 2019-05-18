В Австрии около пяти тысяч человек вышли на демонстрацию у ведомства Курца

Около пяти тысяч человек собрались у ведомства федерального канцлера в Вене в ожидании заявления канцлера Себастьяна Курца после скандала с видеозаписью, повлекшего отставку вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщили в субботу в городской полиции.