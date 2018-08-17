В Австрии критикуют приглашение Путина на свадьбу главы МИД

В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Визит российского президента «наносит ущерб» Австрии, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в четверг, 16 августа, в интервью агенству dpa. По его словам, предстоящий визит «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Кроме того, по словам политолога, Путин получает возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив — его рады принимать в обществе одной из стран Евросоюза.

Депутат Европарламента от фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» австриец Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. Если глава внешнеполитического ведомства «не сделает этого добровольно», федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, подчеркнул Раймон в интервью агентству APA.

Оппозиционная партия «Список Пильца» в свою очередь критикует политический аспект визита. «Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения», — сказал Бруно Россман, депутат от партии в австрийском парламенте.

Свадьба министра иностранных дел Австрии, которую посетит российский президент, состоится 18 августа. Позднее в этот же день Путина примет в Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель. Встреча состоится в замке Мезеберг — резиденции правительства ФРГ, расположенной неподалеку от Берлина. Темами переговоров станут «актуальные внешнеполитические вопросы» — война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также энергетическая сфера.

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