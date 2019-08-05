В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности

Как заявила Рейнолдс, данный вопрос поднимался в ходе ее встречи с главой Пентагона Марком Эспером в Сиднее.

«Я могу подтвердить, что он не делал запроса и что он не предвидел никакого запроса», — заявила Рейнолдс. «Я спросила его напрямую, ожидается ли запрос, и он ответил «нет», — добавила она.

Как сообщает телеканал, ранее Эспер заявил о планах США разместить наземные крылатые ракеты в разных частях региона.