В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности

США не обращались к Австралии с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на австралийского министра обороны Линду Рейнолдс.
Как заявила Рейнолдс, данный вопрос поднимался в ходе ее встречи с главой Пентагона Марком Эспером в Сиднее.
«Я могу подтвердить, что он не делал запроса и что он не предвидел никакого запроса», — заявила Рейнолдс. «Я спросила его напрямую, ожидается ли запрос, и он ответил «нет», — добавила она.
Как сообщает телеканал, ранее Эспер заявил о планах США разместить наземные крылатые ракеты в разных частях региона.
В воскресенье Пентагон распространил заявление, в котором говорится, что США и Австралия заявили о необходимости начала «новой эры» в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.