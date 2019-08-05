Индия направит восемь тысяч военных в Кашмир

Правительство Индии направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих, передает РИА Новости.

Местный телеканал NDTV сообщает, что представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов.

На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сегодня представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.