Индия направит восемь тысяч военных в Кашмир

Правительство Индии направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих, передает РИА Новости.

Местный телеканал NDTV сообщает, что представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов.

На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сегодня представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

| 2019-08-05T12:03:57+00:00 5 августа 2019, 15:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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