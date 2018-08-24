В Австралии избран новый премьер-министр

Австралийский парламент в пятницу избрал новым премьер-министром казначея правительства Скотта Моррисона в ходе голосования, которое продолжило эру необычайной политической нестабильности в стране.

Моррисон опередил своего главного соперника, бывшего министра Питера Даттона, с 45 голосами против 40.

Сторонники Даттона вынудили действующего премьер-министра Малкольма Тернбулла провести голосование. Тернбулл не стал протестовать и заявил, что уходит из политики.

Поражение Даттона предотвратит поворот австралийской политики в сторону ультраправых.

Среди фаворитов голосования называли имя министра иностранных дел Джули Бишоп, которая могла бы стать второй в истории Австралии женщиной-премьером, однако ее кандидатура была отклонена по итогам первого тура.