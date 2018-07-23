В Австралии будут спасать Большой Барьерный риф солью

Власти Австралии объявили о том, что будут пробовать новые способы спасения от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа – одной из главных природных достопримечательностей страны, привлекающей тысячи туристов, сообщает Daily Mai.

Кораллы рифа, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе – с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.

 

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| 2018-07-23T08:41:44+00:00 23 июля 2018, 12:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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