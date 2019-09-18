В Атлантике сформировался тропический шторм «Джерри»

Тропический шторм, получивший имя «Джерри», сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, в настоящее время он находится примерно в 1545 километрах от побережья северных Ливардских островов. Максимальная скорость ветра достигла 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 20 километров в час.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
«Джерри» — 10-й атлантический шторм в нынешнем сезоне. Ранее жертвой урагана «Барри» стал один человек в США, а жертвами мощнейшего урагана «Дориан» — более 50 человек на Багамах.(РИА Новости)
| 2019-09-18T14:33:38+00:00 18 сентября 2019, 17:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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