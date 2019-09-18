В Атлантике сформировался тропический шторм «Джерри»

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

«Джерри» — 10-й атлантический шторм в нынешнем сезоне. Ранее жертвой урагана «Барри» стал один человек в США, а жертвами мощнейшего урагана «Дориан» — более 50 человек на Багамах.(РИА Новости)