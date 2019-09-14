В атаках на Саудовскую Аравию США обвинили Иран

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на НПЗ Саудовской Аравии и пообещал привлечь Тегеран к ответственности, а также помочь мировым поставкам нефти, сообщает РИА Новости.

«Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию, в то время как (президент Хасан) Роухани и (глава МИД Джавад) Зариф притворяются, что занимаются дипломатией. На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена», — заявил Помпео в Twitter.

«Мы призываем все страны публично и однозначно осудить нападения Ирана. США будут работать с партнерами и союзниками над обеспечением того, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию», — добавил Помпео.

| 2019-09-15T00:33:58+00:00 15 сентября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss