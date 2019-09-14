В атаках на Саудовскую Аравию США обвинили Иран

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на НПЗ Саудовской Аравии и пообещал привлечь Тегеран к ответственности, а также помочь мировым поставкам нефти, сообщает РИА Новости.

«Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию, в то время как (президент Хасан) Роухани и (глава МИД Джавад) Зариф притворяются, что занимаются дипломатией. На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена», — заявил Помпео в Twitter.

«Мы призываем все страны публично и однозначно осудить нападения Ирана. США будут работать с партнерами и союзниками над обеспечением того, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию», — добавил Помпео.