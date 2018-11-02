В Астане началось заседание Совета глав правительств стран СНГ

В Астане началось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполкома СНГ.

Планируется, что в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи. В проект повестки дня заседания в расширенном составе также внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах, в том числе обсуждение Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

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| 2018-11-02T12:44:11+00:00 2 ноября 2018, 12:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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