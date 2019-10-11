В Ашхабаде завершился саммит глав государств СНГ

Ашхабадский саммит глав государств СНГ завершился церемонией подписания итоговых документов, нацеленных на укрепление и поступательное развитие конструктивного взаимодействия в формате СНГ, сообщает Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В их числе: Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ и обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Подписаны также решения о председательстве Узбекистана в СНГ и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Ташкенте 16 октября 2020 года.

| 2019-10-11T16:31:37+00:00 11 октября 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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