В Ашхабаде страны СНГ обсудят экономическое сотрудничество

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский, сообщает БЕЛТА.

«Планируется, что в узком составе главы правительств СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве. В широком формате намерены обсудить проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года», — сказал Гуминский.

По его словам, около трети вопросов повестки дня относится к таможенной сфере.