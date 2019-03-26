В Ашхабаде страны СНГ обсудят экономическое сотрудничество

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский, сообщает БЕЛТА.

«Планируется, что в узком составе главы правительств СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве. В широком формате намерены обсудить проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года», — сказал Гуминский.

По его словам, около трети вопросов повестки дня относится к таможенной сфере.

| 2019-03-26T16:11:59+00:00 26 марта 2019, 20:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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