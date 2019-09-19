В Армении запустили процесс импичмента главы КС

Глава правящей депутатской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц передала председателю Национального собрания (парламента) проект решения о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, сообщается на сайте законодательного органа.

«Национальное собрание обращается в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна», — говорится в проекте решения, размещенном на парламентском сайте.

В разъяснениях, приложенных к проекту постановления, перечисляются допущенные, на взгляд фракции, нарушения. В частности, отмечается, что Товмасян и двое других судей не могли участвовать в рассмотрении иска бывшего президента страны Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу.