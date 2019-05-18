В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

Суд первой инстанции в Ереване сегодня, 18 мая, освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи. Соответствующий вердикт зачитал в ходе заседания судья Давид Григорян.

Ранее за Кочаряна свои личные поручительства представили в суде действующий глава оккупированной территории Азербайджана, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и его предшественник на этом посту Аркадий Гукасян, пишет eadaily.com. Они подписали поручительство прямо в зале суда и внесли по 500 тысяч драмов (чуть больше 1000 долларов).

| 2019-05-18T16:28:24+00:00 18 мая 2019, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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