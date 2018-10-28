В Армении сожгли автомобиль российского офицера

В прокуратуре Ширакской области Армении готовятся материалы по факту поджога в Гюмри 26 октября автомобиля российского военнослужащего, сообщил прокурор Ширака Карен Габриелян агентству Sputnik Армения.

Согласно информации, неизвестные сожгли машину заместителя начальника военного госпиталя 102-ой российской военной базы Магомеда Магомедова.

«На данный момент уголовное дело пока не возбуждено, готовятся материалы. Исходя из этого, будет принято соответствующее процессуальное решение», — сказал прокурор.

Он подтвердил, что о поджоге автомобиля в полицию сообщил пострадавший.

Агентство напоминает, что 26 октября 38-летний Магомед Магомедов обратился в полицию, сообщив, что ночью подожгли принадлежащий ему автомобиль марки Nissan Teana, причинив материальный ущерб в размере порядка 3 миллионов драмов.

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