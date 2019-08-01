В Армении собираются выяснить причины апрельского поражения

Парламент Армении начнет расследование по изучению обстоятельств поражения в апрельской войне 2016 года.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

Газета пишет со ссылкой на свои источники, что следственная комиссия парламента по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года приняла решение разослать приглашения профессионалам военного дела для участия с сентября в работах комиссии.

Изданию стало известно, что комиссия намерена привлечь к сотрудничеству также бывшего заместителя министра обороны Нората Тер-Григоряна. Последний в беседе с газетой отметил, что пока не получил приглашения, однако примет его на одном условии.

«Если эта комиссия создается для того, чтобы арестовать или посадить в тюрьму того, кто допустил ошибку, то я не пойду, а чтобы помочь, выяснить – с удовольствием», — сказал он.