В Армении пересмотрят стратегию национальной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил создать специальную межведомственную группу для того, чтобы разработать новую стратегию национальной безопасности, которая не менялась с 2007 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности республики Армен Григорян, информирует ТАСС.

«Решением премьер-министра Никола Пашиняна создана специальная межведомственная группа для координации работ по разработке новой стратегии национальной безопасности. Уже утверждены все члены группы, руководство которой будет осуществлять секретарь Совбеза. У нас год для того, чтобы представить новую концепцию на обсуждение Совета безопасности и кабмина», — отметил Григорян.

По словам секретаря Совета нацбезопасности Армении, к разработке будут привлечены представители экспертных и академических кругов, а также политические силы. «Новая концепция безопасности станет документом, определяющим политику государства в вопросе нейтрализации существующих угроз», — добавил Григорян.