В Армении переименовали школу имени Родниной из-за ее заявлений по Ходжалы

Совет старейшин мэрии столицы Армении проголосовал за переименовании школы фигурного катания имени Ирины Родниной, передает ТАСС.

«Предложение фракции «Луйс» о переименовании школы фигурного катания имени Родниной принято», — заявил после голосования мэр Еревана Айк Марутян.

Теперь заведение будет называться Ереванской спортивной школой фигурного катания и хоккея.

Представитель фракции «Луйс» отметил, что в азербайджанской столице олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы России  И.Роднина «выступила с антиармянскими заявлениями».

| 2019-05-08T15:22:48+00:00 8 мая 2019, 19:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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