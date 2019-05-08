В Армении переименовали школу имени Родниной из-за ее заявлений по Ходжалы

Совет старейшин мэрии столицы Армении проголосовал за переименовании школы фигурного катания имени Ирины Родниной, передает ТАСС.
«Предложение фракции «Луйс» о переименовании школы фигурного катания имени Родниной принято», — заявил после голосования мэр Еревана Айк Марутян.
Теперь заведение будет называться Ереванской спортивной школой фигурного катания и хоккея.
Представитель фракции «Луйс» отметил, что в азербайджанской столице олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы России И.Роднина «выступила с антиармянскими заявлениями».