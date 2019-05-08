В Армении переименовали школу имени Родниной из-за ее заявлений по Ходжалы

Совет старейшин мэрии столицы Армении проголосовал за переименовании школы фигурного катания имени Ирины Родниной, передает ТАСС. «Предложение фракции «Луйс» о переименовании школы фигурного катания имени Родниной принято», — заявил после голосования мэр Еревана Айк Марутян. Теперь заведение будет называться Ереванской спортивной школой фигурного катания и хоккея. Представитель фракции «Луйс» отметил, что в азербайджанской столице олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы России И.Роднина «выступила с антиармянскими заявлениями».

| 8 мая 2019, 19:51 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |