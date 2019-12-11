В Армении отказались снять обвинения с экс-президента Саргсяна

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства средств на сумму свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием. Зампред возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении заявил, что защита бывшего президента представила в генпрокуратуру ходатайство для снятия обвинений с учетом его неприкосновенности.

«Ходатайство адвокатов Саргсяна отклонено», — сказала Хачатрян. По ее словам, вменяемые бывшему президенту деяния не были связаны с его должностными обязанностями, следовательно, не могут быть применены конституционные гарантии неприкосновенности.(РИА Новости)