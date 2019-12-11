В Армении отказались снять обвинения с экс-президента Саргсяна

Генпрокуратура Армении отказалась снимать обвинения с бывшего президента страны Сержа Саргсяна, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства средств на сумму свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием. Зампред возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении заявил, что защита бывшего президента представила в генпрокуратуру ходатайство для снятия обвинений с учетом его неприкосновенности.
«Ходатайство адвокатов Саргсяна отклонено», — сказала Хачатрян. По ее словам, вменяемые бывшему президенту деяния не были связаны с его должностными обязанностями, следовательно, не могут быть применены конституционные гарантии неприкосновенности.(РИА Новости)
| 2019-12-11T16:27:27+00:00 11 декабря 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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