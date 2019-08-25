В Армении оштрафовали компанию, связанную с «Газпромом»

Налоговая служба объяснила причину санкционных мер в отношении ряда крупных армянских хозсубъектов.

Комитет государственных доходов (налоговая) Армении оштрафовал компанию «Флеш», являющуюся одним из крупнейших импортеров бензина и дизтоплива.

Как передаёт Report со ссылкой на местные СМИ, oб этом сообщили в пресс-службе КГД.

По версии налоговой службы, «Флеш» снабжала продукцией без соответствующей документации. Ее оштрафовали на 1,9 миллиона драмов (около 4,1 тысяч долларов).

По аналогичной причине на 1 миллион драмов оштрафовано ООО «Бутан», принадлежащее «Газпром Армения». В сообщении говорится, что за последние два месяца Комитет в общей сложности выявил 70 случаев торговых сделок с нарушениями при поставках и перевозке.

Самый большой штраф был наложен на компанию «Назарет спорт» — 15 миллионов драмов (около 31 тысячи долларов).