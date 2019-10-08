В Армении оказывается нет азербайджанских граждан для обмена с Баку, заявили в Ереване

Начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян заявил во вторник журналистам, что в республике нет азербайджанских граждан, на которых можно будет обменять содержащихся под стражей в Азербайджане армянских граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести заявили, что готовы обменять Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на содержащихся в Азербайджане армянских граждан Карена Казаряна и Араика Казаряна. В конце сентября министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что получил это предложение Баку, однако его решение находится в компетенции властей Карабаха.