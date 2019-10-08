В Армении оказывается нет азербайджанских граждан для обмена с Баку, заявили в Ереване

Начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян заявил во вторник журналистам, что в республике нет азербайджанских граждан, на которых можно будет обменять содержащихся под стражей в Азербайджане армянских граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести заявили, что готовы обменять Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на содержащихся в Азербайджане армянских граждан Карена Казаряна и Араика Казаряна. В конце сентября министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что получил это предложение Баку, однако его решение находится в компетенции властей Карабаха.

| 2019-10-08T16:56:23+00:00 8 октября 2019, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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