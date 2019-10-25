В Армении готовятся к визиту Лаврова

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в пятницу РИА Новости о подготовке визита в страну главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Визит прорабатывается», — сказала Нагдалян. Возможные сроки визита пресс-секретарь не назвала.

При этом она воздержалась от комментариев по поводу публикации в издании «Коммерсант» о том, что во время намеченного на 10-11 ноября визита в Ереван планируется подписание меморандума, гарантирующего российским специалистам доступ в оснащенные с помощью США лаборатории в Армении.

«Работы по расширению армяно-российской договорной базы ведутся постоянно», — сказала Нагдалян. Что касается подписания конкретных документов, то, по по ее словам, до самого подписания она не может комментировать их содержание.