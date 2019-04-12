В Армении госпитализировали около 20 военных, пострадавших в ДТП

Около 20 военнослужащих были госпитализированы в Армении в результате ДТП с армейским автомобилем «ЗИЛ» на юге страны, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг вечером на автодороге Меги-Цирани дзор Сюникской области в 370 километрах южнее Еревана.
«Автомобиль «ЗИЛ-131» одной из воинских частей выехал за пределы проезжей части, столкнулся со скалой и перевернулся. До прибытия спасателей 18 военнослужащих были госпитализированы в медцентр «Мегри», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние одного военного медики оценили как средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Обстоятельство инцидента выясняются.(РИА Новости)