В Армении госпитализировали около 20 военных, пострадавших в ДТП

«Автомобиль «ЗИЛ-131» одной из воинских частей выехал за пределы проезжей части, столкнулся со скалой и перевернулся. До прибытия спасателей 18 военнослужащих были госпитализированы в медцентр «Мегри», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.