В Армении человека, растоптавшего российский флаг, назначили губернатором

Ранее местыне СМИ сообщили, что четыре года назад нынешний губернатор Арагацонской области Давид Геворгян, участвовавший в акции протеста у посольства РФ, растоптал брошенный на землю российский флаг.

«На днях в СМИ были распространены материалы, согласно которым губернатор Арагацотнской области участвовал в акции, где попытались сжечь флаг России, но полицейские не позволили это сделать, и нынешний губернатор растоптал флаг РФ. Думаю, могут быть граждане, выступающие против какой-либо страны и выражающие свою позицию, сжигая или попирая ее флаг. Но я никак не могу понять, как такой человек может получить высокую должность в Армении, а именно губернатора, при том, что власти работают над формированием блестящих отношений с РФ», — написал Марукян в понедельник в Facebook