В Армении 30 человек отравились на свадьбе

Тридцать человек госпитализированы с признаками отравления в армянском городе Гюмри после свадьбы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили  в пресс-службе  министерства здравоохранения Армении.

«Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане «Двин»… На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести… По предварительной версии, причина госпитализации – пищевой фактор», — говорится в сообщении.

| 2019-08-31T12:48:09+00:00 31 августа 2019, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss