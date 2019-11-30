В Арктике Россия провела испытания гиперзвукового оружия

Российские военные провели в середине ноября в Арктике испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на два источника в российском Министерстве обороны.

Сообщение было опубликовано на следующий день после публикации заявления датской разведывательной службы, в котором говорилось об усилении геополитического соперничества в Арктике, а также о том, что китайские военные все чаще проводят в этом регионе научные исследования.

«Испытания состоялись в середине ноября», — цитирует ТАСС одного из своих собеседников.

По данным российского агентства, истребитель-перехватчик МиГ-31К взлетел с аэродрома Оленегорск на севере Мурманской области и выпустил ракету, которая поразила наземную цель на полигоне «Пембой» в российской Республике Коми. ТАСС не привел других подробностей испытаний.

Датская военная разведка в своем ежегодном отчете об оценке глобальных рисков сообщила, что в Арктике заинтересованы как Россия и США, так и Китай. Это, по мнению Копенгагена, повышает уровень напряженности в регионе.