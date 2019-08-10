В Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома

Пять сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, — говорится в сообщении. — В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.