В апреле 2016 года армянская армия была разгромлена всего за три дня

«В апреле 2016 года небольшая часть Азербайджанской армии разгромила армянскую армию за 3 дня».

По сообщению Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«На четвертый день армяне, мобилизовав все силы, собирались ринуться в атаку, но не достигли желаемого, потерпев разгромное поражение. Их силы иссякли, что было вполне предсказуемо, поскольку они не могли тягаться с Азербайджаном ни в демографическом, ни в экономическом, ни в военном отношении», — подчеркнул министр обороны.

З.Гасанов отметил, что в апрельских боях один танк Азербайджанской армии подорвался на мине: «Армяне потеряли 33 танка. Мы уничтожили 15 армянских пушек. В апрельских боях были ликвидированы более 300 человек личного состава вражеских войск. В боях были ранены около 1000 армянских военнослужащих. По нашим данным, тяжелые ранения получили свыше 500 из них. Апрельские бои сокрушили Армению».