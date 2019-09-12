В Антарктиде нашли «затерянную» пещеру

Участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду нашли «затерянную» ледниковую пещеру с озерами и рекой, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает РИА Новости.
Пещеру на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернандский», нашли еще в ходе первых антарктических экспедиций. «Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило», – рассказали в министерстве.
Руководитель 24-й экспедиции Игорь Дикий признался, что обнаружить пещеру удалось не сразу. «Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде нам повезло: мы нашли вход в затерянную пещеру», – сообщил он.
| 2019-09-12T09:38:27+00:00 12 сентября 2019, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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