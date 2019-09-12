В Антарктиде нашли «затерянную» пещеру

Пещеру на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернандский», нашли еще в ходе первых антарктических экспедиций. «Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило», – рассказали в министерстве.