В Анкаре заявление Рейкьявика по сборной Турции назвали не соответствующим действительности

Заявление МИД Исландии о том, что турецкая сторона обратилась с запросом о быстрой регистрации игроков сборной Турции в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике очень поздно, не соответствует действительности. Об этом сообщили агентству «Анадолу» турецкие дипломатические источники.

Ранее Турция направила ноту протеста Исландии из-за инцидента в аэропорту Рейкьявика, где было проявлено неуважение к футболистам турецкой сборной, прибывшим на матч отборочного этапа Евро-2020.

В ноте акцентируется внимание на агрессивные действия сотрудников таможни, затянувших на два часа паспортный контроль в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике.

После этого турецких футболистов подвергли тщательной проверке. Багаж команды также долго досматривали.

Позже МИД Исландии сделал заявление, в котором говорится, что сборная Турции по футболу прошла стандартный контроль безопасности, поскольку прибыла в Рейкьявик из аэропорта, не входящего в Шенгенскую зону. В ведомстве отметили, что после посадки самолета спортсмены ожидали паспортный контроль немногим более часа.

Кроме того, в МИД Исландии отметили, что запрос о быстрой регистрации поступил всего за несколько часов до прибытия команды в аэропорт Кеблавик в Рейкьявике, в связи с чем его не успели обработать.

В то же время турецкие дипломатические источники отмечают, что запрос о быстрой регистрации сборной Турции был направлен Исландии по дипломатическим каналам 16 мая, а 6 июня исландская сторона была письменно уведомлена о том, что ей направлен соответствующий запрос.