В Анкаре заседает Высший военный совет Турции

В Президентском комплексе в Анкаре проходит заседание Высшего военного совета (YAŞ) Турции.

Заседание проходит под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заседании принимают участие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр юстиции Абдулхамит Гюль, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр здравоохранения Зия Сельджук, глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВВС Хасан Кючюкакъюз и командующий ВМС Аднан Озбал.

Участники YAŞ ранее сегодня посетили мавзолей основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Особенностью нынешнего заседания является тот факт, что оно проводится впервые после перехода Турции к президентской форме правления.

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