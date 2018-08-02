В Анкаре заседает Высший военный совет Турции

В Президентском комплексе в Анкаре проходит заседание Высшего военного совета (YAŞ) Турции.
Заседание проходит под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В заседании принимают участие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр юстиции Абдулхамит Гюль, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр здравоохранения Зия Сельджук, глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВВС Хасан Кючюкакъюз и командующий ВМС Аднан Озбал.
Участники YAŞ ранее сегодня посетили мавзолей основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Особенностью нынешнего заседания является тот факт, что оно проводится впервые после перехода Турции к президентской форме правления.27 просмотров