В Анкаре задержаны террористы ИГ планирующее теракты

В Анкаре задержаны 22 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов. Об этом в понедельник пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных 17 являются гражданами Ирака, а остальные -гражданами Сирии.

Согласно данным СМИ, в рамках обысков, проведенных в квартирах задержанных террористов, обнаружено огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества.

Отметим, что сегодня на северо-востоке Турции в провинции Трабзон задержаны пять боевиков ИГ.