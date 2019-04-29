В Анкаре задержаны террористы ИГ планирующее теракты

В Анкаре задержаны 22 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов. Об этом в понедельник пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных 17 являются гражданами Ирака, а остальные -гражданами Сирии.

Согласно данным СМИ, в рамках обысков, проведенных в квартирах задержанных террористов, обнаружено огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества.

Отметим, что сегодня на северо-востоке Турции в провинции Трабзон задержаны пять боевиков ИГ.

| 2019-04-29T16:06:29+00:00 29 апреля 2019, 20:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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