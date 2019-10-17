В Анкаре спецпредставители президентов Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагимом Калын принял российскую делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Стороны обсуждили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

По его данным, Калын и Лаврентьев «сошлись во мнении о необходимости предотвращения угроз территориальной целостности Сирии, исходящих от террористических организаций».

Между тем в четверг также ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган примет вице-президента США Майкла Пенса для обсуждения операции «Источник мира», которую Анкара проводит в Сирии.